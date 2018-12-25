"التحالف": القرار الأممي يؤكد وحدة الأراضي اليمنية

الشارقة 24 – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد ترحيبها بالقرار الأممي الصادر من مجلس الأمن بخصوص اتفاق ستوكهولم، وبالمشاورات التي جرى عقدها برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن بين الأطراف اليمنية ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين.

وأوضح أن القرار يؤكد وحدة الأراضي اليمنية، وما توصلت إلية الأطراف المشاركة بالمشاورات في ستوكهولم، ويدعو الأطراف إلى تطبيق الاتفاقية بحسب الخط الزمني.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عُقد اليوم الإثنين بالرياض، حيث أشار إلى الاختراقات الحوثية للاتفاق، التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري وبلغت 138 اختراقاً حوثياً.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن مليشيا الحوثي تقوم باستخدام مطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية لإطلاق الصواريخ البالستية وتخزين الطائرات بدون طيار.

وبشأن موقف العمليات العسكرية، أكد المالكي أن الجيش الوطني مازال يواصل عملياته التعرضية الهجومية في محور باقم للسيطرة على مركز المديرية، مشيراً إلى أن الجيش الوطني وصل إلى الحدود الشمالية من قرية باقم في محور اكتاف، كما نفذ عملية هجومية على كامل المحور وسيطر على جبال البركات، وقرية الجرباء، وقرية سال.

وأكد المالكي أن قوات الجيش ما زالت ملتزمة بمخرجات ونتائج اتفاق ستوكهولم في محافظة الحُديدة، كما استعرض عدداً من العمليات الهجومية لاستهداف بعض عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ومواقع تابعة لها في عدد من المحافظات.

وحول العمليات الإنسانية، أشار العقيد المالكي، إلى أن عدد التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف خلال الفترة من 26 مارس 2015 حتى 24 ديسمبر الجاري بلغ 36391 تصريحاً، فيما وصل عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بالداخل اليمني خلال الفترة من 17 حتى 24 ديسمبر إلى 362 تصريحاً، مشيداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة أبناء الشعب اليمني.

وأشار إلى أن مشروعات الخير والنماء مستمرة في الجمهورية اليمنية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، حيث جرى تدشين عدد من المدارس في محافظة مهرة، وتوزيع 192 ألف كتاب مدرسي للمراحل الـ 6 التعليمية بلغت تكلفة طباعتها 696900 ريال على 150 مدرسة، وتوزيع 10000 حقيبة مدرسية، حيث استهدفت هذه الأعمال 26 ألف طالب، ضمن جهود إعادة الطلبة للمدارس في اليمن.