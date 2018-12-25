مرسوم أميري بتعديل وتعيين وزراء في الحكومة الكويتية

الشارقة 24 – وام:

أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الإثنين، مرسوماً بتعديل وزاري بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين وزراء جدد.

وتضمن المرسوم في مادته الأولى، تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيراً للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتورة جنان رمضان وزيرة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الإسكان، والمستشار الدكتور فهد العفاسي وزيراً للعدل وزير دولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي.

ونص المرسوم في مادته الثانية، على تعيين كل من الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء، وسعد إبراهيم سعد الخراز وزيراً للشؤون الاجتماعية، وفهد علي زايد الشعلة وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.