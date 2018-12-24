تعزيزات بصفوف معارضين سوريين مدعومين من تركيا حول منبج

الشارقة 24 – رويترز:

أكد متحدث باسم جماعة معارضة مسلحة في سوريا، يوم الإثنين، أن مقاتلين تدعمهم تركيا عززوا مواقعهم في المنطقة المحيطة بمدينة منبج، في إطار استعدادهم لانسحاب القوات الأميركية بعد قرار واشنطن المفاجئ سحب قواتها.

يأتي تكثيف النشاط العسكري فيما اتفقت أنقرة وواشنطن على التنسيق بشأن الانسحاب الأميركي، وقلب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ السياسة الأميركية في المنطقة رأساً على عقب وجعل تركيا في وضع يسمح بشن هجوم واسع النطاق على وحدات حماية الشعب الكردية عبر الحدود.

ومنبج نقطة شائكة رئيسية بين تركيا والولايات المتحدة، وفي يونيو حزيران، توصل البلدان الشريكان في حلف شمال الأطلسي إلى اتفاق على خروج وحدات حماية الشعب من منبج لكن تركيا أكدت أن الاتفاق لم ينفذ.