العاهل الأردني يشيد بدعم دول مجلس التعاون

الشارقة 24 – كونا:

أشاد العاھل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، بالدعم الذي قدمته دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لبلاده، مؤكداً أن الأوضاع في الإقلیم بدأت بالتحسن.

وقال الدیوان الملكي الأردني، في بیان، إن ذلك جاء خلال لقاء جمع العاھل الأردني بعدد من الكتاب الصحفیین الأردنیین، تناول الأوضاع في المنطقة وداخل الأردن.

وأوضح العاھل الأردني أن بلاده مرت بظروف صعبة خلال السنوات الماضیة، لكن الأمور بدأت بالتحسن، مؤكداً على وقوف دول الخلیج إلى جانب الشعب الأردني، وأعرب عن شكره كذلك للعالم الذين وقفوا مع الأردن من أوروبا، والیابان، وأميركا.

وبشأن سوريا، قال العاھل الأردني إن الأمور في سوریا تتحسن، وكذلك الأوضاع تتحسن في العراق بشكل ملحوظ، وإن الأردن یتواصل مع العراق من أجل فتح الأسواق امام المنتجات الأردنیة، مشیراً إلى أن رئیس الوزراء الأردني سیزور بغداد قبل نھایة العام.

وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن انقطاع الغاز الطبیعي المصري "شكل مشكلة كبیرة" لبلاده، والآن بدأ العمل لاستئناف تزوید المملكة به.

وعن علاقة الأردن بالولایات المتحدة، أكد الملك عبد الله الثاني على قوة وعمق العلاقة.