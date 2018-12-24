الشرطة السودانية تُطلق قنابل الغاز على محتجين في الخرطوم

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات يتظاهرون ضد حكم الرئيس عمر البشير، بعد خروجهم من مباراة لكرة القدم على طريق رئيسي يؤدي إلى قلب العاصمة الخرطوم، الأحد.

وتجمع المحتجون عقب مباراة لكرة القدم في أم درمان في الجهة المقابلة من وسط الخرطوم عبر نهر النيل، وهتفوا قائلين "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"حرية حرية"، وسط وجود كثيف لقوات الأمن.

وعلى بعد 4 كم من الاستاد، منعت وحدات الأمن التي تضم قوات خاصة، المحتجين من عبور الجسر المؤدي إلى قلب العاصمة وقصر الرئاسة.

وهزت احتجاجات على مدار 5 أيام مدناً في أنحاء السودان، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة في السيولة.

واستهدف المحتجون مراراً مقار حزب البشير، وطالبوا بإنهاء حكمه الممتد منذ 29 عاماً.