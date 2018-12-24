الحكومة اليمنية: منع "الغذاء العالمي" من زيارة تعز.. خرقاً لتفاهمات ستوكهولم

الشارقة 24 – واس:

أكدت الحكومة اليمينة، أن منع مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من زيارة محافظة تعز، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها يعد تعدياً وخرقاً واضحاً لتفاهمات ستوكهولم.

وقال وزير الإدارة المحلية في الحكومة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن الإجراء يُعد انتهاكاً يضاف إلى سجل الميليشيات في التعامل مع الوضع الإنساني في البلاد.

وأشار الوزير فتح إلى أن الميليشيات منعت الكثير من الشحنات الإغاثية من دخول المحافظة وأعاقت زيارة ثلاثة وفود أممية إلى المحافظة، أبرزهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق استفينا وبراين.

وشدد وزير الإدارة المحلية اليمني، على أن الحصار الذي تفرضه المليشيات على معظم مداخل المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات، يستدعي من المجتمع الدولي استشعار المسؤولية الإنسانية والأخلاقية، وممارسة الضغوطات كافة على المليشيات لفك الحصار عن المحافظة وعموم المناطق الخاضعة لسيطرتها.