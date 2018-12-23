"التشريعي الفلسطيني" يرفض قرار المحكمة الدستورية بحله

الشارقة 24 – كونا:

أعلن المجلس التشریعي الفلسطیني، الیوم الأحد، رفضه لقرار المحكمة الدستوریة بحل المجلس، ودعوة الرئیس الفلسطیني إلى انتخابات في غضون ستة أشھر.

وقال النائب الأول لرئیس المجلس التشریعي، أحمد بحر، في مؤتمر صحافي رداً على قرار المحكمة الدستوریة والرئیس الفلسطیني محمود عباس، إن "المادة 113" من القانون تؤكد عدم جواز حل المجلس أو تعطیله فترة الطوارئ.

وأضاف أن المادة ذاتھا نصت على أنه لیس لأي سلطة التدخل في شؤون سلطة أخرى، بما فیھا المحكمة الدستوریة لأنه لیس من ضمن اختصاصھا وفق المادة 24 من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 3 لعام 2006.

وذكر أن حل المجلس یھدف إلى تمریر مخططات الرئیس الأميركي دونالد ترامب بتصفیة القضیة الفلسطینیة والذھاب إلى مفاوضات.