رئيس الوزراء الإيطالي يعقد محادثات مع نظيره الليبي

الشارقة 24:

وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى طرابلس يوم الأحد في زيارة هي الأولى له إلى ليبيا.

وعقد كونتي محادثات مع نظيره الليبي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومن المقرر أن يلتقي أيضاً في بنغازي خليفة حفتر القائد العسكري الذي يسيطر على شرق ليبيا وكذلك رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح.

وكانت إيطاليا قد استضافت الشهر الماضي مؤتمراً للمصالحة في ليبيا التقى خلاله السراج وحفتر زعيما الطرفين الرئيسيين في الصراع الليبي لأول مرة منذ أكثر من خمسة شهور.

وتأمل الأمم المتحدة وقوى غربية في أن تجري ليبيا انتخابات وطنية في شهر يونيو حزيران المقبل، وذلك بعد تنظيم استفتاء بشأن إطار دستوري يهدف إلى إيجاد مسار للخروج من دائرة الصراع التي تحيط بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.