محافظ الحُديدة يستقبل رئيس الفريق الأممي لتنفيذ اتفاق السويد

الشارقة 24 – واس:

استقبل محافظ الحديدة اليمنية، الحسن طاهر، اليوم الأحد، في عدن رئيس فريق رصد ودعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بخصوص الحُديدة باتريك كيمرت والوفد المرافق له.

وطالب محافظ الحُديدة خلال اللقاء، المجتمع الدولي بممارسة مزيد الضغط على الانقلابين والانصياع للسلام، والكف عن الممارسات غير الأخلاقية تجاه السكان على مستوى المحافظات اليمنية وفي مقدمتها مدينة الحُديدة.

وأكد المحافظ حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام الدائم والعادل لكل اليمنيين، رغم تعنت الانقلابين المدعومين من إيران في الانصياع للحوار ومبادرات الأمم المتحدة القاضية بوقف الحرب.

من جهته، أعرب كيمرت عن تقديره لتجاوب الحكومة الشرعية لمشاورات السويد التي تهدف للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.