الجيش اليمني يعلن مقتل أحد أبناء "حسين الحوثي"

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني، إحرازه تقدماً في معاركه ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية حيدان غربي محافظة صعدة، ومقتل أحد أبناء مؤسس الميليشيا في تلك المعارك.

وأكد مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت خلال معارك اليومين الماضيين من تحرير مواقع جديدة في منطقة مران وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين الحوثيين.

وذكر المصدر أن المواجهات أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيا بينهم أحد أبناء مؤسسها الصريع حسين الحوثي والعديد من مرافقيه.

وتزامنت معارك الجيش اليمني، في حيدان مع غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تحصينات وتعزيزات الميليشيا في الجبهة.