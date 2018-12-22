9 قتلى بحادث سير في الجزائر

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل تسعة أشخاص، بحادث اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنتين، يوم السبت، على طريق يربط بين مدينتي البيض ووهران غرب الجزائر.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سيارة أجرة، متوجهة من البيض نحو وهران، بشاحنة صغيرة وأخرى من الوزن الثقيل في منطقة بوقطب على بعد 600 كلم جنوب غرب الجزائر.

وقتل ثمانية أشخاص فوراً، بينما توفي التاسع بعد نقله للمستشفى، ويبقى جريح آخر في حالة خطيرة، بحسب ما أفادت وسائل اعلام.

ويحصد حوالي 25 ألف حادث سير، قرابة أربعة آلاف قتيل سنوياً في الجزائر، التي يفوق عدد سكانها 42 مليون نسمة.