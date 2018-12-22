مصرع 17 بتصادم شاحنة بحافلة صغيرة في نيروبي

الشارقة 24 – وام:

لقي 17 شخصاً على الأقل حتفهم، إثر حادث سير في كينيا اكتسحت فيه ناقلة بترول سيارة صغيرة لنقل الركاب ميني باص.

وأوضح متحدث باسم قوات الإنقاذ في مستشفى سان جون، أن الشاحنة التي تنقل الوقود اكتسحت الحافلة الصغيرة عند بلدة ويبوي غرب نيروبي، حيث كانت الحافلة وقت الحادث تقف على جانب الطريق، بينما كان ركابها يهبطون منها.

وتنتشر حوادث الطرق في كينيا، ولقي 58 شخصاً مصرعهم في أكتوبر الماضي، عندما سقطت حافلة من تل مرتفع، وانقلبت في مقاطعة كيريشو على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة نيروبي، ووفقاً للهيئة الوطنية للنقل والسلامة، فإن 2945 شخصاً لقوا حتفهم على الطرق الكينية، منذ مطلع العام، وحتى 12 من الشهر الجاري.