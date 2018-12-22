السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن

الشارقة 24 – واس:

أعلنت المملكة العربية السعودية، ترحيبها بالقرار البريطاني الصادر عن مجلس الأمن الدولي الجمعة بشأن اليمن.

حيث وافق مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في الحُديدة.

وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي في بيان صحافي، أن القرار يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية وتأثيرها المباشر في قرارات المجتمع الدولي، متمثلةً في جهود وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والبعثة الدبلوماسية للمملكة في نيويورك.

وأشار البيان إلى أن القرار يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، ويؤكد على تنفيذ القرار 2216، الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.

وأفاد أن القرار يؤكد أيضاً على نجاح الضغط العسكري من قبل التحالف، والجهد الدبلوماسي السعودي في إرغام الحوثيين بالانسحاب من الحديدة، ويدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم، ويدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضاً بالتواجد على الأرض كمراقب، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة سابقاً.