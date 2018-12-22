القوات الأمنية تعثر على مقبرة جماعية جديدة شمال بغداد

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

عثرت القوات الأمنية العراقية الخميس على مقبرة جماعية جديدة في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك شمال بغداد، تضم رفات عشرات الأشخاص، في إطار اكتشافات متتالية ضمن المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولا تزال القوات العراقية تعثر بين فينة وأخرى على مقابر جماعية في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي احتل في العام 2014 ما يقارب ثلث مساحة العراق.

وأكد الضابط برتبة مقدم في الشرطة الاتحادية العراقية عادل إسماعيل، أنه تم العثور على مقابر جماعية لأفراد ومواطنين عراقين أبرياء وقفوا ضد هذا التنظيم البشع وتم اعتقالهم وتصفيتهم هنا.

وتبدو المقبرة التي عثر عليها في ناحية العباسي بقضاء الحويجة (230 كلم شمال بغداد) على شكل آبار مفتوحة وبعمق أمتار عدة، وفي داخلها رفات وهياكل عظمية.