استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال في غزة

الشارقة 24 - د ب أ:

استشهد فتى فلسطيني، وأصيب عشرات المتظاهرين، يوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أطراف شرق قطاع غزة، ضمن احتجاجات مسيرات العودة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان، استشهاد فتى يبلغ "16 عاماً"، جراء إصابته بعيار ناري في الرقبة، خلال مواجهات شرق مدينة غزة.

وأضافت الوزارة، أن 25 متظاهراً على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم صحافي ومسعف، إضافة إلى عشرات آخرين بحالات اختناق والرصاص المطاطي.

وبدأ الفلسطينيون بعد صلاة عصر الجمعة، بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع الكيان.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى التظاهر تحت شعار "الوفاء لأبطال المقاومة".

وهذه هي الجمعة رقم 39 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي استشهد فيها أكثر من 220 فلسطينياً، وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق.