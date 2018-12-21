العثور على 48 جثة لرجال شرطة ومدنيين في الموصل

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مصدر في شرطة نينوى العراقية، يوم الجمعة، العثور على 48 جثة تعود لرجال شرطة ومدنيين جنوبي الموصل.

وأوضح النقيب أحمد العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على 48 جثة تعود لمنتسبين في الشرطة، بينهم 15 مدنياً في قرية العذبة، ضمن ناحية الشورى.

وأضاف أنه تم تسليم الجثث لدائرة الطب العدلي بالموصل، للتعرف على هويات الضحايا.

وكانت فرق الدفاع المدني وبالتعاون مع دائرة صحة نينوى، قد تمكنت الخميس من انتشال 15 جثة، بينهم نساء وأطفال، في منطقتي الساعة والفاروق في البلدة القديمة بالموصل، وتم تسليم الجثث لدائرة الطب العدلي بالموصل.

وبحسب مصادر مختلفة، فقد تم انتشال أكثر من 5 آلاف جثة من تحت الأنقاض، منذ إعلان القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، العام الماضي.