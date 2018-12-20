السعودية: لجنة "هيكلة رئاسة الاستخبارات" توصي بحلول تطويرية

الشارقة 24 – وام:

عقدت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة السعودية - التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية - عدة اجتماعات لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللجنة أوصت بحلول تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت اللجنة حلولاً عاجلة تتضمن: استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.