بومبيو يُشيد بدور سلطنة عمان الإيجابي في عدد من القضايا الإقليمية

الشارقة 24 – كونا:

أعرب وزیر الخارجیة الأميركي مایك بومبیو، عن شكره لسلطنة عمان، على مشاركتھا الإیجابیة في العدید من القضایا الإقلیمیة، بما في ذلك مساھمتھا بتسھیل مشاورات السلام بین الأطراف الیمنیة، التي استضافتھا السوید، مؤخراً.

وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجیة الأمیركیة روبرت بالادینو، في بیان، مساء الأربعاء، أن جاء ذلك خلال لقاء بومبیو بوزیر الخارجیة العماني یوسف بن علوي بن عبد الله في واشنطن.

وأضاف أن الوزیرین اتفقا على أھمیة استفادة الأطراف الیمنیة من مشاورات السوید، من خلال تخفیف حدة التوتر ووقف الأعمال العدائیة الجاریة.

وأشار بالادینو إلى أن بومبیو ونظیره العماني، أكدا دعمھما لجھود مبعوث الأمم المتحدة إلى الیمن مارتن غریفیث، والمرحلة المقبلة من المشاورات الیمنیة.