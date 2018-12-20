بريطانيا: "داعش" لا تزال تُمثل تهديداً

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت بريطانيا، الأربعاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يُمثل تهديداً حتى وإن كان لا يسيطر على أراض، وذلك تعليقاً على قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "داعش" مني بالهزيمة في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا: "لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكلونه داعش، حتى وإن كانت بلا أراض، ستظل تهديداً".

وأضاف البيان: "كما أوضحت الولايات المتحدة، هذه التطورات في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته، سنواصل العمل مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل تحقيق هذا".