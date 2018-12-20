برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات للفلسطينيين

الشارقة 24 – رويترز:

أكد برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، خفض المساعدات الغذائية في العام المقبل لنحو 190 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بسبب نقص حاد في التمويل.

يأتي ذلك بعدما خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الأميركية لمنظمات الإغاثة الإنسانية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية.

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف اعتباراً من الأول من يناير المساعدات لـ 27 ألفاً في الضفة الغربية، كما سيتم تخفيض المساعدات الغذائية لـ 165 ألفاً في الضفة وقطاع غزة بنسبة 20 %.

وأوضح ستيفن كيرني المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية أن البرنامج يخفض المساعدات لأن حجم التمويل الذي يتلقاه يتناقص بشكل كبير.

وذكر أن خفض المساعدات الأميركية أثر على 40 % من إجمالي تمويل البرنامج.