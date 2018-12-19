انتهاك حوثي جديد لوقف إطلاق النار بقصف مستشفى 22 مايو باليمن

الشارقة 24 – وام:

خرقت المليشيات الحوثية وقف إطلاق النار المتفق عليه في السويد برعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد ساعات من بدء سريانه، حيث قامت المليشيات بقصف مستشفى 22 مايو باليمن، والعديد من المصانع بقذائف الهاون والصواريخ، بحسب مصدر في المقاومة اليمنية.

وأعلن المصدر أن الهجوم الذي شنته المليشيات خلف دماراً هائلاً في مختلف أقسام مستشفى 22 مايو ومنشآته، كما أدى إلى تدمير كامل للمصانع التي تم استهدافها سابقاً قبيل بدء وقف إطلاق النار في الحديدة.

وذكر المصدر أن هذا الخرق يعتبر الثاني من نوعه في غضون ساعات قليلة من بدء الاتفاق، الأمر الذي يؤكد أن الحوثيين غير معنيين بإنجاح هذا الاتفاق والسير قدماً في المباحثات خلال الجولات المقبلة وصولاً إلى حل سياسي للأزمة.