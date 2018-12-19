رصد عدد من الخروقات للهدنة بمحافظة الحديدة اليمنية من قبل الحوثي

الشارقة 24 – بنا:

رصد مركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة التابع للجيش الوطني اليمني قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باختراق الهدنة، التي بدأ تطبيقها منذ الثلاثاء، في أكثر من 6 جبهات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري في محور الحديدة، قوله إن المليشيا الانقلابية اخترقت الهدنة بإطلاق مقذوفات على مديرية الدريهمي وكيلو"10" من قرية العيسي شمال الحديدة، ولم يتم الرد عليها من قبل الجيش الوطني اليمني التزاماً بالهدنة.

وأشار المصدر إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اخترقت الهدنة في 4 جبهات، في مديريات "حيس ـ الفازة ـ التحيتا ـ الجبلية"، حيث تم رصد إطلاق المليشيا 45 قذيفة هاون على الجبلية لوحدها، دون رد من قبل الجيش الوطني اليمني التزاماً بالهدنة المتفق عليها.