الجامعة العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراقية

الشارقة 24 – وام:

أكدت جامعة الدول العربية رفضها وإدانتها للضربات التركية المتتالية خلال الأيام الماضية على مواقع بشمال العراق، مشددة على أنها تعد انتهاكاً لسيادة الدولة العراقية.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه سبق وأن أصدرت القمة العربية قرارات عدة تدين انتهاك السيادة العراقية على هذا النحو، وأن تجاهل تركيا المتكرر للموقف العربي يعكس نوعاً من عدم الاكتراث منها بعلاقاتها مع الدول العربية على أساس سليم يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.