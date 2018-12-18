وزير الدفاع اليمني: إيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة

الشارقة 24 – واس:

أصدر وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، توجيهاته إلى كل من قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد محور الحديدة، بإيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، اعتباراً من الساعة "00 :00" الليلة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنهُ جاء في توجيه وزير الدفاع اليمني: "بحسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، يتم إيقاف إطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى، اعتباراً من الساعة "00 :00" الموافق 18 - 12 - 2018".