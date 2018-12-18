البحرين تؤكد تضامنها مع المملكة

الشارقة 24 – واس:

أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، بشأن استنكارها للموقف الذي صدر، مؤخراً، من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، الذي يستند إلى ادعاءات غير صحيحة، ويعُد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ويسيء إلى علاقات الولايات المتحدة الأميركية الاستراتيجية والقوية مع دول المنطقة.

وجددت مملكة البحرين تقديرها للجهود الكبيرة والإسهامات الدؤوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إرساء الأمن والسلام وتعزيز التنمية في مختلف دول العالم، ومواصلة الدور القيادي التاريخي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

ونوهت مملكة البحرين بالمواقف المسؤولة والجهود الكبيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبادراته المتواصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والتزامه بالعمل المشترك مع الحلفاء، بما يعكس قوة ومتانة علاقات الصداقة والحرص المتبادل على تعزيز التحالف الاستراتيجي لضمان تجاوز كافة التحديات.