تحالف دعم الشرعية باليمن يرحب باتفاق "السويد"

الشارقة 24 – وام:

رحب المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد طيار ركن تركي المالكي باتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.

وأوضح المالكي في المؤتمر الصحافي الذي عقد، الإثنين، في الرياض أن الجهود التي تقدمها السعودية ودول التحالف تثبت للعالم أجمع أنها تسعى إلى استتباب الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأضاف أن الاتفاق يقوم بإعادة ميليشيا الحوثي إلى طاولة المفاوضات من خلال نتاج الضغط العسكري الشامل والمتواصل المتزامن في الجبهات كافة وعلى محافظات صعدة والحديدة وتعز والضالع والبيضاء وحجة وصنعاء، مبيناً أن المملكة ودول التحالف تؤكد أهمية الالتزام من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بما يجري الاتفاق عليه وألا تعود لما كانت تقوم به من خروقات الهدن السابقة، معتبراً أن ذلك يعد اختباراً حقيقياً أمام المجتمع الدولي.