"الشورى" السعودي يستنكر اتهامات "الشيوخ" الأميركي الباطلة للمملكة

الشارقة 24 – واس:

استنكر مجلس الشورى السعودي، الموقف الذي أبداه مجلس الشيوخ الأميركي، المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وتدخله في الشأن السعودي الداخلي، وتعرضه لدور المملكة، على الصعيدين الإقليمي والدولي .

جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى، في مستهل جلسته العادية السادسة، من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدها، يوم الإثنين .

وأكد المجلس، أن أبناء المملكة يرفضون بشكل قاطع، التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة، أو النيل من سيادة المملكة، أو التعرض لمكانتها .

وشدد المجلس، على أن المملكة العربية السعودية، تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين، نظراً لرعايتها الحرمين الشريفين، ودورها الداعم، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنمائي أو الإغاثي، في المنطقة والعالم .

وأكد مجلس الشورى السعودي في بيانه، أن دور المملكة في كبح شرور الإرهاب، يعد من أهم الأعمال التي ساعدت العالم في التقليل من آثار هذه الآفة، حيث أرست المملكة نهجاً جديداً في مكافحة الإرهاب.

واعتبر مجلس الشورى السعودي، أن موقف مجلس الشيوخ الأميركي، لا يعبر عن الدور المناط بالمجالس البرلمانية، في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول، مشدداً على أن تجاذبات السياسة الأميركية الداخلية، لا يمكن أن تكون مجالاً للزج بدولة بحجم المملكة، في أتونها بما يؤثر على العلاقات التاريخية والاستراتيجية، بين البلدين الصديقين.