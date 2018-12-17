مصرع 62 إرهابياً من حركة الشباب في الصومال

ضابط أمن صومالي في موقع تعرض لهجوم إرهابي من قبل حركة الشباب في مقديشو

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الجيش الأميركي، يوم الإثنين، أنه نفذ ست ضربات جوية، يومي السبت والأحد، في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال، ما أسفر عن مقتل 62 إرهابياً.

وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "إفريكوم"، أن أربع ضربات نُفذت يوم السبت، وأسفرت عن مقتل 34 متطرفاً، فيما نُفذت ضربتان، يوم الأحد، أسفرتا عن سقوط 28 قتيلاً.

وأضافت إفريكوم في بيان، نفذت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "إفريكوم"، وشركاؤنا الصوماليون، تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابيين، من استغلال المناطق النائية، كملاذ آمن للتآمر، وتوجيه الأوامر والتجنيد، والإيعاز بشن هجمات مستقبلية.