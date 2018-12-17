الأمم المتحدة والفلسطينيون يُطلقون مناشدة إنسانية

الشارقة 24 – بنا:

أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، الإثنين، مناشدة لجمع 350 مليون دولار، لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين، العام المقبل.

وذكر جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، تُعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني، معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.

وأضاف أنه على الرغم من أن ثمة حاجة لقدر أكبر كثيراً من المساعدة، فإن الخطة تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعياً.

وسيذهب نحو 77 % من الأموال التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى غزة، حيث يواجه القطاع الساحلي المكتظ بالسكان "وضعاً إنسانياً مزرياً".

وقال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر، في بيان، إن السياق الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما يزال يشهد تدهوراً، بسبب انتهاكات الاحتلال، في وقت نعاني فيه من شُح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية.