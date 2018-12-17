الحكومة اليمنية: مشاورات السويد أثبتت جدية السلطة في إحلال السلام

الشارقة 24 – بنا:

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن مشاورات السويد أثبتت للمجتمع الدولي أن الحكومة الشرعية لم ولن تكون عائقاً أمام أي جهد حقيقي للسلام في اليمن، تحت سقف المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً والمدعومة دولياً.

وصرح، خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مجلس وزراء، لقد تعاطينا بإيجابية كاملة، لكن الطرف الآخر لا يعبئ بالكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلابه على الشرعية، لذلك أبدى تعنتاً واضحاً في الموافقة على الملف الاقتصادي، وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز.

وأكد أن ما تم التوصل إليه بخصوص الحديدة وميناءها خطوة أولى تبقى العبرة في ضمان تنفيذه دون إبطاء، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهم في هذا الجانب.