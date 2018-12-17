السعودية تستنكر موقف مجلس الشيوخ الأميركي

الشارقة 24 – كونا:

استنكرت المملكة العربیة السعودیة الموقف الذي صدر أخیراً من مجلس الشیوخ في الولایات المتحدة الأميركیة، والذي بُني على ادعاءات واتھامات لا أساس لھا من الصحة، ويعد "تدخلاً سافراً" في شؤونھا الداخلیة، ویطال دور المملكة على الصعیدین الإقلیمي والدولي.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة السعودیة، الأحد، أن المملكة تؤكد حرصھا على استمرار وتطویر العلاقات مع الولایات المتحدة الأميركیة، فإنھا تبدي استغرابھا من مثل ھذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حلیفة وصدیقة، تكن لھا المملكة بقیادة خادم الحرمین الشریفین، وولي عھده، كل الاحترام، وتربط المملكة بھا روابط استراتیجیة سیاسیة واقتصادیة وأمنیة عمیقة بُنیت على مدى عشرات السنین لخدمة مصالح البلدین والشعبین.

وأضاف أن المملكة تؤكد رفضھا التام لأي تدخل في شؤونھا الداخلیة، أو التعرض لقیادتھا ممثلةً بخادم الحرمین الشریفین وولي عھده، بأي شكل من الأشكال، أو المساس بسیادتھا أو النیل من مكانتھا.

وذكر المصدر أن المملكة تؤكد أیضاً أن مثل ھذا الموقف لن یؤثر على دورھا القیادي في محیطھا الإقلیمي، وفي العالمین العربي والإسلامي.