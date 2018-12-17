الرئيس السوداني يزور دمشق

الشارقة 24 – د ب أ:

وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الأحد، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة عمل حيث كان في استقباله نظيره السوري بشار الأسد.

وتوجه الرئيسان الأسد والبشير إلى قصر الشعب حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وأكد الرئيسان الأسد والبشير خلال المحادثات أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي.