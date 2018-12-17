وسط إصابة أكثر من 20 شخصاً

8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في "عفرين" السورية

  • الإثنين 17, ديسمبر 2018 في 1:45 ص
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 8 أشخاص على الأقل، قتلوا، الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة في وسط مدينة عفرين بشمال سوريا، والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له.
الشارقة 24 – أ ف ب:
 
قتل 8 أشخاص على الأقل، الأحد، إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمال سوريا، والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الانفجار وقع عند أطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص هم أربعة مدنيين وأربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة.
 
وأشار عبد الرحمن إلى "إصابة أكثر من 20 شخصاً بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة" لافتاً الى أن "عدد من قضوا قابل للارتفاع".
 
كما أدى الانفجار "إلى خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير"، بحسب المرصد.