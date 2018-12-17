8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في "عفرين" السورية

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 8 أشخاص على الأقل، الأحد، إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمال سوريا، والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الانفجار وقع عند أطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص هم أربعة مدنيين وأربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة.

وأشار عبد الرحمن إلى "إصابة أكثر من 20 شخصاً بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة" لافتاً الى أن "عدد من قضوا قابل للارتفاع".

كما أدى الانفجار "إلى خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير"، بحسب المرصد.