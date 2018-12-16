الجيش اليمني يحقق تقدماً في جبهة مران بـ "صعدة"

الشارقة 24 – واس:

أكد مصدر عسكري، أن الجيش اليمني، في جبهة مران بمحافظة صعده، أوشك على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران بعد أن أصبحت في مرمى نيرانها.

وأضاف المصدر أن قوات من ألوية العمالقة وصلت إلى أطراف مديرية حيدان وأصبحت على مشارف وادي لبيبه ووادي الخلب في مقدمة الجبهة، وتواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران لتطهير أراضي محافظة صعده من الانقلابيين الحوثيين.

واستعادت قوات الجيش عدداً كبيراً من الأسلحة التي نهبها الحوثيون المدعومون من إيران من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.