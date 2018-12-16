"التعاون الإسلامي": اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة للاحتلال خطوة غير قانونية

الشارقة 24 – واس:

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال، يعتبر خطوةً غير قانونية وتشكل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

وشدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بموجب قرارات الشرعية الدولية كافة، مؤكدةً رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ومحذرةً من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات كافة.

ودعت الأمانة العامة أستراليا إلى مراجعة قرارها، واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي يأتي في مقدّمتها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.