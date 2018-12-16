السلمي يطالب أستراليا بمراجعة موقفها بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

الشارقة 24 – وام:

عبر رسائل مكتوبة وجهها الأحد، لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزير الخارجية الأستراليين، طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أستراليا بمراجعة موقفها المتمثل في الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ومن ثم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

وأكد السلمي، في بيان له اليوم، إنه بعث رسائل تتضمن ضرورة التزام دولة أستراليا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال للقدس باطلاً ولاغياً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعا رئيس البرلمان العربي، البرلمان الأسترالي إلى حث حكومة بلاده، بناء على المصالح والعلاقات المشتركة بين شعبها والشعب العربي، إلى مراجعة موقفها والوقوف بجانب الحق والقانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين.

وأكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يُحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.