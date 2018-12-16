مصر تدين اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية

الشارقة 24 – وام:

أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والاقتحامات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، منوهة إلى التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا بيان، أصدرته الخارجية المصرية الأحد، إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أي ممارسات لن تفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضاً لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام.

كما أكد البيان على دعم مصر للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية؛ وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.