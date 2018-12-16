أبو الغيط يدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال

الشارقة 24 – وام:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن الإعلان الأسترالي المتضمن الاعتراف بالقدس الغربية، عاصمة للاحتلال الإسرائيلي يثير الانزعاج، لأنه يصطدم بالقانون الدولي وبالحقوق الثابتة للفلسطينيين.

وأشار أبو الغيط إلى أن الاعتراف فقط بالقدس الغربية كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مع تجاهل الاعتراف بأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، إنما ينطوي على انحياز واضح تجاه الموقف الإسرائيلي مع تجاهل حقوق الفلسطينيين الثابتة والمشروعة في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

وأضاف الأمين العام أن الموقف الأسترالي منقوص، ولذلك هو يثير انزعاجنا لأنه ينطوي على تحيز صارخ للاحتلال الإسرائيلي، وعندما تطرق إعلانهم إلى فلسطين، تعمد أن يكون غامضاً ولم يتضمن اعترافاً بدولة فلسطين، ولكن تحدث عن أن بقية القدس يعني الشرقية، هي موضع تفاوض وهذا ما نرفضه بشكل قاطع.

ودعا الحكومة الأسترالية إلى تصحيح موقفها، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، دون إبطاء، وبذلك يكون موقفها متوازناً.