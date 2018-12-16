الجامعة العربية تُدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال

الشارقة 24 – وام:

استنكرت جامعة الدول العربية بشدة إعلان رئيس وزراء أستراليا، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذا يشكل انتهاكاً خطيراً للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس، ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح، السبت، أن هذا القرار يمثل إنحيازاً سافراً لمواقف وسياسات الاحتلال، وتشجيعاً لممارساته وعدوانه المتواصل والمتصاعد خاصةً في الآونة الأخيرة بجيشه ومستعمريه على الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه، استهتاراً بالقانون والشرعية الدولية، بإرادة المجتمع الدولي في محاولات مضطربة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي.

وأضاف السفير أبو علي، أن هذا القرار الأسترالي اللامسؤول سيكون له تداعيات تضاعف من أسباب وعوامل تدمير آفاق السلام، وتشجيع الاحتلال على مواصلة عدوانه وغطرسته واستيطانه وتحديه للقرارات والإرادة الدولية باستباق متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأمين العام المساعد، أن هذا القرار سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية وسيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الأسترالية.