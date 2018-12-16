الجيش اليمني يطرد "المليشيا" من العوجاء في محافظة حجة

الشارقة 24 – واس:

أكد مصدر عسكري يمني، الجيش اليمني فرض سيطرته على مناطق جديدة شرقي مديرية حيران، بعد معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.

وأضاف أن التقدم المحرز جاء عقب عملية عسكرية مباغتة شنتها وحدات من الجيش اليوم السبت، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت خلالها من تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرقي حيران على تخوم مديرية مستبأ.

وسقط خلال المعارك العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، فيما استعاد الجيش اليمني أسلحة وذخائر من بينها مدفع هاوزر وبي عشرة.

وتمثل منطقة العوجاء المحررة مصدراً لعدد من المقذوفات التي ظلت المليشيات تستهدف بها عدداً من قرى والتجمعات السكانية في حيران.