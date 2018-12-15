البحرين تحتفل بيومها الوطني الـ 47 الأحد

الشارقة 24 – وكالات:

تحتفل مملكة البحرین یوم غد الأحد، بيومها الوطني الـ 47 والذكرى الـ 19 لتولي العاھل البحریني الملك حمد بن عیسى مقالید الحكم، وسط مظاھر احتفالیة زینت خلالھا العاصمة المنامة وسائر المدن البحرینیة الاخرى بالأعلام.

وتزینت العاصمة المنامة وسائر المدن البحرینیة الأخرى بالأعلام التي كست الشوارع والمجمعات التجاریة باللونین الأحمر والأبیض وذلك للاحتفال بيومها الوطني وذكرى عید الجلوس.

واستطاعت البحرین منذ استقلالھا في عام 1971 إرساء الدولة الحدیثة القائمة على التوجھ الدیمقراطي ودولة المؤسسات الدستوریة وسیادة القانون.

وحرصت على ترسیخ المبادئ التشریعیة والقانونیة التي تصون وتحفظ حقوق الإنسان وتعزز قیم التآخي والتسامح والتعایش في المجتمع إیماناً بما تشكله من دعامة أساسیة للنھضة والتحضر.

كما فازت مملكة البحرین في أكتوبر الماضي، بعضویة مجلس حقوق الإنسان العالمي للفترة من 2019 وحتى 2021.

وعلى الصعید المحلي حققت الانتخابات النیابیة والبلدیة لعام 2018 التي جرت في نوفمبر الماضي رقماً قیاسیاً، فیما یتعلق بمشاركة المرأة البحرینیة بواقع 47 مترشحة من بینھن 39 لمجلس النواب و8 للمجلس البلدي.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النیابیة والبلدیة 67 في المئة اذ تعد الأعلى في تاریخ البحرین.

وتمثل دلالة حضاریة على استدامة التطور الدیمقراطي وترسیخ سیادة القانون واحترام الحقوق والحریات السیاسیة للمواطنین في ظل المشروع الإصلاحي للعاھل البحریني الملك حمد بن عیسى.

یذكر أن الانتخابات النیابیة والبلدیة لعام ،2018 تعد الخامسة من نوعھا التي انطلقت عام 2002 منذ بدء المشروع الإصلاحي للعاھل البحریني الملك حمد بن عیسى بایجاد مؤسسة تشریعیة ومجالس بلدیة للمحافظات وجمعیات سیاسیة رسمیة للقوى السیاسیة.

وفیما یتعلق بالمجال الاقتصادي ومجالات الاستثمار فان مملكة البحرین تتمتع بمناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات وفق رؤیتھا الاقتصادیة التي تسعى من خلالھا إلى المنافسة عالمياً.

وعلى صعید متصل، شھدت مملكة البحرین العدید من المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة بعد ازدھار صناعة النفط في القرن الماضي، الأمر الذي أحدث طفرة كبیرة في التطور العمراني، وأدى الى ھجرة متزایدة من المدن القدیمة الى المناطق العمرانیة الحدیثة.

وفي هذه الذكرى المجيدة تقف مملكة البحرين لؤلؤة الخليج العربي، ومملكة التسامح، وموطن التاريخ العريق، شامخة بما أنجزته وقدمته من تجربة إصلاحية تنموية وحضارية هي محل فخر لكل مواطن وتقدير عالمي وإقليمي، تجربة قادها برؤية سديدة وباقتدار وحكمة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وانتقلت بظلها الوارف من المحلية إلى العالمية فأصبحت البحرين أنوذجاً في الإصلاح والتنمية والتسامح، وغيرها من الألقاب الكثيرة والمتميزة التي حققتها في مختلف المجالات.