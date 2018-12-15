الزياني يرحب بنتائج مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية

الشارقة 24 – وام:

رحب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بنتائج مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية التي استضافتها مملكة السويد، بإشراف ومتابعة حثيثة من الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة مهمة وبناءة لإعادة بناء الثقة وفتح باب الأمل أمام الشعب اليمني لعودة السلام والاستقرار وإعادة البناء.

وأعرب الدكتور الزياني عن اعتزازه بموقف الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والجهود المخلصة والصادقة التي بذلتها للمشاركة بفاعلية وإيجابية ونوايا مخلصة في مشاورات السلام في استكهولم حرصاً منها على وضع نهاية للحرب المدمرة ورفع معاناة الشعب اليمني، مشيداً بالتسهيلات والترتيبات التي اتخذتها الحكومة السويدية لاستضافة مشاورات السلام اليمنية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بموقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الداعم لإحلال السلام في اليمن والحفاظ على استقرار المنطقة، منوهاً بموقف التحالف العربي لدعم الشرعية وما اتخذه من اجراءات بناءة لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات وتهيئة الظروف لعقد مشاورات السلام اليمنية حقناً للدماء وحفاظاً على المصلحة العليا للشعب اليمني.