لجنة أمنية يمنية تناقش تنظيم حيازة السلاح في عدن

الشارقة 24 – واس:

بحثت لجنة أمنية يمنية، برئاسة وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، آلية تدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.

وشدد الاجتماع، الذي حضرته قيادات من التحالف العربي، على أهمية بذل المزيد من الجهود لإرساء الأمن والاستقرار وإنهاء كافة الاختلالات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين والوطن.

وأشار الاجتماع، إلى أن تدشين حملة منع وتنظيم حيازة السلاح ستسهم وبشكل كبير في الحد من ارتكاب الجرائم بشتى اشكالها ويحقق استقراراً أمنياً في المدينة.

وأكد على ضرورة التنسيق مع قيادة التحالف العربي في عدن لتحقيق المزيد من الاستقرار الأمني وتثبيت دعائمه وإرسائها في المحافظات المحررة، مثمناً في الوقت نفسه الدعم المستمر الذي يقدمه التحالف العربي للأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها من أجل تطوير أدائها الأمني وتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.