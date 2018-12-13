أبو الغيط ومبعوث الرئيس الفرنسي يبحثان التطورات في سوريا

الشارقة 24 – وام:

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في القاهرة، المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي لسوريا فرانسوا سينيمو.

وأوضح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السورية، كما تم استعراض محددات الموقف العربي الذي يتأسس على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، بما يعيد الاستقرار إلى سوريا ويحفظ وحدة ترابها الوطني وسيادتها ويضمن أيضاً عودة اللاجئين إلى وطن يشعرون فيه بالأمن.

ونوه إلى أن الأمين العام أعرب للمبعوث الفرنسي عن اقتناعه بأن تدخلات الأطراف الخارجية في الساحة السورية ساهم في تعقيد النزاع وإطالة أمده، وأن الخاسر في النهاية هو الشعب السوري الذي مازال نصفه نازحاً أو لاجئاً.