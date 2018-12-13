السعودية وتونس توقعان اتفاقيتين ومذكرة تفاهم

الشارقة 24 – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي يزور الرياض حالياً.

وجري التوقيع على اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان "المرحلة الثانية" بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم المنحة السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبد العزيز في العاصمة تونس، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

وقد وقع من جانب المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ومن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار التونسي زياد العذاري.