اختتام مشاورات السويد باتفاق على انسحاب "المليشيات" من الحٌديدة

الشارقة 24 – واس:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين، توصلا إلى اتفاق بعدد من الملفات التي طرحت خلال المشاورات في السويد.

وأكد غوتيريش، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة النهائية للمشاورات التي انطلقت اليوم الخميس، في منطقة ريمبو بالسويد، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب اليمن، إلى جانب الاتفاق على ملف الأسرى والمعتقلين وملف تعز.

وأضاف "سيكون هناك انسحاب للقوات كاملة من مدينة وميناء الحديدة، بإشراف ورقابة من الأمم المتحدة، والسُلطات المحلية ستقوم بإجراء الترتيبات الأمنية ".

وبحسب تصريحاته، فستكون هناك مرحلتان للانسحاب من قبل الطرفين وبجدول زمني محدد.

كما أكد غوتيريش، أن الطرفين اتفقا على فتح الممرات في محافظة تعز وتخفيف حدة التوتر فيها، لإيصال المساعدات إليها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار عام لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه خلال هذه المشاورات.

وذكر أنه قد تم تحديد شهر يناير القادم، كي تكون الأطراف جاهزة للتقدم في الملفات التي ماتزال موضع خلاف من بينها ملف مطار صنعاء، والملف الاقتصادي.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم، إنه سيتم تقديم نتائج هذه المشاورات يوم غد الجمعة إلى مجلس الأمن، لافتة إلى أنه من المهم أن يضع المجتمع الدولي قضية اليمن في مقدمة أجندته.

وأبدت وزيرة خارجية السويد، استعداد بلادها لاستضافة المشاورات مرة أخرى في السويد.

وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني من جهته أن تنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة يبقى "افتراضياً" حتى تطبيقه.