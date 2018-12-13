حكومة الوفاق تطالب بحماية دولية للفلسطينيين

الشارقة 24 – د ب أ:

حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، حكومة الاحتلال، المسؤولية عن التصعيد الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته ومقدساته وأرضه وممتلكاته، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها واقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات والقرى، ملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية، كما تواصل حصارها لقطاع غزة للسنة الثانية عشرة على التوالي.

وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل جانباً من المسؤولية إزاء عدوان الاحتلال ومستوطنيه، جراء صمته عن هذه الممارسات والاعتداءات، التي تعتبر خرقاً وتجاوزاً سافرين، لكافة القوانين والشرائع الدولية.