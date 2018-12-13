3 شهداء برصاص الاحتلال واعتقالات بالضفة والقدس

الشارقة 24 – وام:

أعلن جيش الاحتلال، رسمياً، عن اغتيال منفذ عملية بركان أشرف نعالوه، فجر الخميس، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

وبحسب بيان لقوات الاحتلال، فإن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استطاعت الوصول واغتيال نعالوه، في أحد المنازل التي كان يتواجد فيها في مخيم عسكر الجديد، فيما اعتقلت الشاب عاصف البرغوثي "شقيق الشهيد"، وهادي البرغوثي "زوج شقيقة الشهيد".

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار ليلة الأربعاء، على سائق مركبة عمومية، وأصابته بجراح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده، حيث زعم جيش الاحتلال أنه أطلق النار على أحد منفذي عملية عوفرا.