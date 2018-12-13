ضمن خطة "العمليات الإنسانية"

الحكومة اليمنية تشيد بدعم السعودية والإمارات للنهوض بميناء عدن

  • الخميس 13, ديسمبر 2018 في 12:25 ص
ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، الدعم السعودي والإماراتي لحكومته للنهوض بميناء عدن جنوب البلاد.
الشارقة 24 – واس:
 
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن لدى حكومته دعم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بميناء عدن جنوب البلاد.
 
وأشاد في مؤتمر صحافي عقده في ميناء عدن للحاويات، بدعم الأشقاء في المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تقديم رافعات مناولة لميناء عدن، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. 
 
وأكد عبد الملك أن حكومته ماضية في إجراء إصلاحات في المراحل والمرافق كافة، وهي تستمد قوتها من الشعب اليمني التوّاق لإجراء إصلاحات إدارية حقيقية ومكافحة الفساد.