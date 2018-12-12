السعودية: الاتفاق على تأسيس كيان للدول المطلة على البحر الأحمر

الشارقة 24 – كونا:

أعلن وزراء خارجیة الدول العربیة والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخلیج عدن في اجتماعھم في الریاض الیوم الأربعاء، موافقتهم على إنشاء كیان یضم سبعة دول ھي السعودیة ومصر والسودان وجیبوتي والیمن والصومال والأردن.

وتأتي فكرة تأسیس الكیان بمبادرة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز، لتحقیق الاستقرار في المنطقة وتعزیز الأمن والاستثمار والتنمیة لدول حوض البحر الأحمر وحمایة التجارة العالمیة وحركة الملاحة الدولیة.

وأكد وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر في كلمة خلال الاجتماع، أھمیة إیجاد كیان وآلیة تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر وما یترتب على ذلك من مصالح مشتركة، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الكيان الجديد في تعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تعزیز التجارة والاستثمار في المنطقة.